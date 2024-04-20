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NYT: США выведут 1 000 военных из Нигера

20 апреля 2024 11:11
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США планируют начать вывод 1 000 военнослужащих из Нигера, пишет РИА Новости со ссылкой на американского журналиста из New York Times.

В публикации журналиста в соцсети X сказано, что Вашингтон сообщил Нигеру о выводе порядка тысячи военных США в краткие сроки из страны.

Информагентство Reuters сообщает, что 19 апреля  текущего года состоялась встреча замглавы госдепа Курта Кэмпбелла с премьер-министром Нигера, где удалось достичь договоренностей касательно вывода войск США с территории государства.
 

# Международная политика

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