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МО России: система ПВО уничтожила 50 БПЛА над регионами за ночь

20 апреля 2024 08:04
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Порядка 50 беспилотников нейтрализованы над территорией Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Министерство обороны РФ информировало, что ночью с 19 на 20 апреля ВС Украины совершили попытку произвести атаки по российским объектам. Для данных целей украинская сторона применила беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Наибольшее количество дронов ликвидировано в районе Белгородской области – 26, в небе над Брянской областью – 10, над Курской – 8, над территорией Тульской области – 2, в районе территорий Смоленской, Рязанской, Калужской, Московской областей – по 1 БЛА.

# Международная политика

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