Конгресс США одобрил законопроект о помощи Киеву

В Палате представителей Конгресса США одобрен законопроект об оказании поддержки Киеву, пишет ТАСС.

Перед процессом процедурного голосования состоялись дебаты по ряду законопроектов: оказание военной помощи Украине, Израилю, Тайваню, конфискация замороженных активов Российской Федерации в большей степени с целью передачи их Киеву, введение дополнительных санкционных мер в отношении КНР.

При условии принятия данного пакета законопроектов Палатой представителей 20 апреля текущего года он будет направлен для рассмотрения Сенатом Конгресса.