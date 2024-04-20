Прямой эфир

Конгресс США одобрил законопроект о помощи Киеву

20 апреля 2024 08:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Палате представителей Конгресса США одобрен законопроект об оказании поддержки Киеву, пишет ТАСС.

Перед процессом процедурного голосования состоялись дебаты по ряду законопроектов: оказание военной помощи Украине, Израилю, Тайваню, конфискация замороженных активов Российской Федерации в большей степени с целью передачи их Киеву, введение дополнительных санкционных мер в отношении КНР.

При условии принятия данного пакета законопроектов Палатой представителей 20 апреля текущего года он будет направлен для рассмотрения Сенатом Конгресса.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
МО России: система ПВО уничтожила 50 БПЛА над регионами за ночь
20 апреля 2024 08:04

МО России: система ПВО уничтожила 50 БПЛА над регионами за ночь

Попытка Зеленского исправить ситуацию на фронте законом о мобилизации обречена на провал – эксперты
20 апреля 2024 07:56

Попытка Зеленского исправить ситуацию на фронте законом о мобилизации обречена на провал – эксперты

В США неизвестный открыл стрельбу на празднике старшеклассников – 5 подростков попали в больницу
20 апреля 2024 07:39

В США неизвестный открыл стрельбу на празднике старшеклассников – 5 подростков попали в больницу

Израиль нанёс удар по военной базе на территории Ирака – есть погибшие
20 апреля 2024 07:32

Израиль нанёс удар по военной базе на территории Ирака – есть погибшие

В Германии выросло число преступлений на почве правого экстремизма
19 апреля 2024 19:45

В Германии выросло число преступлений на почве правого экстремизма

Любой военный объект в небе над нашей страной будет уничтожен – глава сухопутных войск Ирана
19 апреля 2024 18:32

Любой военный объект в небе над нашей страной будет уничтожен – глава сухопутных войск Ирана

Губернатор Тюменской области объявил о срочной эвакуации населения из-за подтоплений
19 апреля 2024 18:28

Губернатор Тюменской области объявил о срочной эвакуации населения из-за подтоплений

Страны «Большой семёрки» пригрозили санкциями тем, кто сотрудничает с Россией
19 апреля 2024 15:32

Страны «Большой семёрки» пригрозили санкциями тем, кто сотрудничает с Россией

Лавров заявил, что на переговорах России и Украины не будет стамбульской истории
19 апреля 2024 14:59

Лавров заявил, что на переговорах России и Украины не будет стамбульской истории

G7 введет дополнительные санкции против стран, сотрудничающих с Россией
19 апреля 2024 14:04

G7 введет дополнительные санкции против стран, сотрудничающих с Россией

Израиль и Иран не собираются наносить новые взаимные удары – CNN
19 апреля 2024 13:57

Израиль и Иран не собираются наносить новые взаимные удары – CNN

Медведев заявил, что Запад хочет убить Зеленского
19 апреля 2024 13:52

Медведев заявил, что Запад хочет убить Зеленского