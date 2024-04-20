G7 введёт дополнительные антироссийские санкции

Страны «Большой семерки» намерены осуществить введение дополнительных санкций в отношении организаций, а также физлиц в государствах, сотрудничающих с Россией, пишет РИА Новости.

В заявлении, которое было опубликовано после встречи глав МИД G7 в Италии сказано, что новые санкции введутся против физлиц и компаний, расположенных в третьих странах, оказывающих помощь РФ в приобретении оборудования, применяемого при производстве оружия, а также способствующего военно-промышленному развитию.

Главы внешнеполитических ведомств выступили с призывом к финансовым институтам отказаться от действий, которые могли бы сыграть роль в поддержке военно-промышленного комплекса РФ.