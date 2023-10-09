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NYT: раненые американские солдаты раскритиковали военную медицину Украины

09 октября 2023 12:23
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Американские военные в Украине несут все большие потери и сталкиваются с неадекватным медицинским обслуживанием. Об этом сообщает New York Times, пишет РИА Новости.

Они сетуют на минимальное обслуживание и «спартанские условия». Так, один из солдат рассказывал, что во время операции он проснулся от того, что анестезия была недостаточной. 

«Я проснулся во время операции, потому что мне дали мало анестезии», – сказал один из бойцов.

Также стали известны значительные людские потери украинских войск при защите Купянска. По словам отставного военнослужащего ЛНР Андрея Марочко, несмотря на утрату боевых возможностей и преимущество российской армии над украинской. Кроме этого, руководство ВСУ запретило бойцам оставлять свои позиции.

# Международная политика # Андрей Марочко

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