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Asia Times: США могут отказаться от танков Abrams из-за конфликта в Украине

09 октября 2023 11:26
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Американская армия планирует заменить танки M1 Abrams на легкие и компактные беспилотные машины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Asia Times.

Это связано с трудностями, которые возникли в ходе конфликта в Украине, где были выявлены сложности с обеспечением боевой готовности машин на поле боя.

Танк M1 Abrams нуждается в значительных материально-технических затратах, в том числе в больших объемах керосина и запасных частей. Хотя в Украину уже поставлена первая партия этих танков, украинское руководство не верит, что это изменит ситуацию на фронте.

# Оружие и боеприпасы

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