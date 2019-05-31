Новым мэром Риги стал экс-глава МВД

Новости Латвии. Новым мэром Риги избран экс-глава МВД Латвии Дайнис Турлайс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За его утверждение проголосовали 32 депутата самоуправления из 60. Депутат назвал приоритетом своей работы борьбу с коррупцией.

Напомним, Нил Ушаков, предыдущий глава города, был избран в Европарламент и официально подал в отставку спустя почти 10 лет работы в должности мэра.