Новый штамм коронавируса начинает активно распространяться в мире

Подвид уже обнаружен в 9 странах. Впервые его зарегистрировали месяц назад в Индии. Новый штамм распространяется намного быстрее предыдущих. Во-первых, как считают эпидемиологи, ему легче обойти иммунную защиту от ковида за счет небольших специфических изменений. Кроме того, один носитель может инфицировать более 10 человек. А это означает, что подвид более заразен. Стоит отметить, что многие врачи ожидают новую волну уже в конце лета. Так как иммунитет, полученный благодаря вакцинации, будет снижаться, если не делать повторных прививок.