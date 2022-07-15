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Новый штамм коронавируса начинает активно распространяться в мире

15 июля 2022 15:38
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В мире начинает активно распространяться новый штамм коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые назвали его кентавр. Это разновидность небезызвестного омикрона.

Новый штамм коронавируса начинает активно распространяться в мире-1

Подвид уже обнаружен в 9 странах. Впервые его зарегистрировали месяц назад в Индии. Новый штамм распространяется намного быстрее предыдущих. Во-первых, как считают эпидемиологи, ему легче обойти иммунную защиту от ковида за счет небольших специфических изменений. Кроме того, один носитель может инфицировать более 10 человек. А это означает, что подвид более заразен. Стоит отметить, что многие врачи ожидают новую волну уже в конце лета. Так как иммунитет, полученный благодаря вакцинации, будет снижаться, если не делать повторных прививок.

# Коронавирус # Фотофакт

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