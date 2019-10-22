Новый император Японии Нарухито официально взошёл на престол

Новости Японии. Новый император Японии официально взошел на престол. Церемония интронизации состоялась в самом почетном – Сосновом зале императорского дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно там стоит трон правителей страны.

Свидетелями исторического момента стали 400 представителей из 174 стран, включая более 70 монархов и глав государств. 59-летний Нарухито получил полномочия императора после того, как 30 апреля ушел на покой его отец. Стоит отметить, это был первый случай в истории, когда японский император отказался от трона.