Новые обвинения: Эквадор подозревает Джулиана Ассанжа в шпионаже

Новости мира. Новые обвинения в адрес Джулиана Ассанжа. Эквадор подозревает его в шпионаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о связи журналиста с гражданином Швеции Олом Бини, которого задержали ранее.

Власти Эквадора уверяют, что арестованный посещал посольство южноамериканской страны в Лондоне более 10 раз, чтобы получать секретную информацию от Ассанжа.