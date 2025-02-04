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Новому правительству Франции грозит вотум недоверия

04 февраля 2025 08:04
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Во Франции политический кризис перешел в другую и уже хроническую фазу. Новому правительству премьера Франсуа Байру грозит отставка. С требованием вынести вотум недоверия призвали ряд партий, входящих в парламент. И голосование может состояться уже завтра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новому правительству Франции грозит вотум недоверия-2

Причиной стало то, что глава французского кабмина пошел по пути предшественников – провел проект бюджета страны на 2025 год без утверждения депутатов. Байру пошел на риск сознательно, так как был уверен, что финансовый документ не вызовет одобрения, поскольку содержит ряд очень непопулярных мер. В частности, для сокращения стремительно растущего дефицита бюджета его расходы планируется урезать на 30 миллиардов евро. 

Новому правительству Франции грозит вотум недоверия-4

Эрик Кокерель, депутат Национального собрания Франции: 
Мы рассчитывали дождаться прихода к власти нового правительства, которое уважает выбор французского народа, которое представит бюджет, отвечающий его потребностям. Но нас ждало разочарование. Это не то правительство, которое нам нужно. 

Тут стоит сказать, что Франсуа Байру уже четвертый премьер, назначенный за последний год. Его предшественник был свергнут в декабре. Причиной отставки как раз стали предложения по бюджетному плану.

# франция # Международная политика

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