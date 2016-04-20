Новое землетрясение в Эквадоре: число жертв возросло до 525 человек

Новости Эквадора. Новое сильное землетрясение в Эквадоре. Его магнитуда составила около 6-ти баллов, очаг располагался на глубине 10-ти километров. Подземные толчки были зафиксированы в той же северо-западной провинции Манаби, что и предыдущие.

Число жертв возросло до 525 человек.

Среди них 11 иностранцев – это граждане Кубы, Колумбии, Доминиканской Республики, Ирландии, Канады, Великобритании.

4 тысячи человек получили увечья и нуждаются в медицинской и гуманитарной помощи.

В стране проходит масштабная спасательная операция, в которой принимают участие около 14 тысяч человек, в том числе специалисты из других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.