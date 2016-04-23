Новое мощное землетрясение произошло в Эквадоре 23 апреля

Новости Эквадора. У побережья Эквадора произошло новое землетрясение. Его магнитуда составила 5,6 баллов. Информации о жертвах и разрушениях нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за прошедшую неделю ученые зарегистрировали там более 700 подземных толчков. Число погибших уже превысило 600 человек, свыше 12 тысяч ранены. Материальный ущерб, нанесенный стране, оценивается в несколько миллиардов долларов.

На ликвидацию последствий катаклизма Всемирный банк намерен выделить Эквадору кредит в размере 150 миллионов долларов.

Тем временем правительство страны при поддержке ООН обратилось к мировому сообществу с просьбой предоставить еще 70 миллионов долларов для поддержки всех пострадавших.