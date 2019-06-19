Прямой эфир

Норвежский остров Соммарей может стать первой в мире «зоной без времени»

19 июня 2019 09:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Норвегии. Норвежский остров Соммарей может стать первым в мире регионом без часового пояса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Норвежский остров Соммарей может стать первой в мире «зоной без времени»-1

Местные жители, которых около 300, хотят отказаться от времени, так как их деревня живет по своему расписанию. С 18 мая по 26 июля на острове длится полярный день. И в этот период в 2 часа ночи там можно увидеть, как дети играют в футбол, взрослые косят газоны, а подростки идут купаться.

В связи с этим местные жители направили петицию парламенту Норвегии с просьбой отменить часовой пояс, тем самым сделать традиционное время начала рабочего дня, лекций и других запланированных мероприятий более гибким.

Норвежский остров Соммарей может стать первой в мире «зоной без времени»-4

# Необычное # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии произошло землетрясение: пострадали около 30 человек
19 июня 2019 09:09

В Японии произошло землетрясение: пострадали около 30 человек

В Индонезии число жертв крушения судна возросло до 19: какие версии трагедии
19 июня 2019 09:07

В Индонезии число жертв крушения судна возросло до 19: какие версии трагедии

Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобождён из-под стражи
19 июня 2019 09:04

Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобождён из-под стражи