Норвежский остров Соммарей может стать первой в мире «зоной без времени»

Новости Норвегии. Норвежский остров Соммарей может стать первым в мире регионом без часового пояса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители, которых около 300, хотят отказаться от времени, так как их деревня живет по своему расписанию. С 18 мая по 26 июля на острове длится полярный день. И в этот период в 2 часа ночи там можно увидеть, как дети играют в футбол, взрослые косят газоны, а подростки идут купаться.

В связи с этим местные жители направили петицию парламенту Норвегии с просьбой отменить часовой пояс, тем самым сделать традиционное время начала рабочего дня, лекций и других запланированных мероприятий более гибким.