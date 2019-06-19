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В Индонезии число жертв крушения судна возросло до 19: какие версии трагедии

19 июня 2019 09:07
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Новости Индонезии. Число погибших во время крушения судна в Индонезии возросло до 19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как минимум два человека все еще числятся пропавшими без вести.

В Индонезии число жертв крушения судна возросло до 19: какие версии трагедии-1

Напомним, небольшое судно затонуло недалеко от острова Мадура в начале недели. На его борту находились около 60 человек, 39 из них удалось спасти.

Основная версия случившегося – сильные волны и перегруженность судна. По сообщениям местной полиции, перевозка пассажиров осуществлялась нелегально. Спасатели продолжают поиск пострадавших.

В Индонезии число жертв крушения судна возросло до 19: какие версии трагедии-4

# Кораблекрушения # Фотофакт

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