Нобелевскую премию за проектирование и синтез молекулярных машин вручили французу, британцу и голландцу

Новости Швеции. Нобелевскую премию по химии присудили французу, британцу и голландцу. Ученых отметили столь высокой наградой за проектирование и синтез молекулярных машин. Такое исследование назвали переходом к «новой химии».

Молекулярные машины в несколько раз меньше человеческого волоса, но они могут выполнять множество важных функций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.