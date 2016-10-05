Нобелевскую премию за проектирование и синтез молекулярных машин вручили французу, британцу и голландцу

Новости Швеции. Нобелевскую премию по химии присудили французу, британцу и голландцу. Ученых отметили столь высокой наградой за проектирование и синтез молекулярных машин. Такое исследование назвали переходом к «новой химии».
Молекулярные машины в несколько раз меньше человеческого волоса, но они могут выполнять множество важных функций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исследования в этой области призваны помочь в борьбе с опасными заболеваниями и способствовать развитию нанотехнологий.