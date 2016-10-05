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Нобелевскую премию за проектирование и синтез молекулярных машин вручили французу, британцу и голландцу

05 октября 2016 15:10
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Новости Швеции. Нобелевскую премию по химии присудили французу, британцу и голландцу. Ученых отметили столь высокой наградой за проектирование и синтез молекулярных машин. Такое исследование назвали переходом к «новой химии».

Молекулярные машины в несколько раз меньше человеческого волоса, но они могут выполнять множество важных функций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исследования в этой области призваны помочь в борьбе с опасными заболеваниями и способствовать развитию нанотехнологий. 

 

# Нобелевская премия

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