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Нобелевскую премию-2016 в области медицины получил японский ученый: за изучение процесса «самопоедания клеток»

03 октября 2016 17:26
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Нобелевская неделя стартовала в Швеции с вручения премии в области медицины. Ее обладателем стал японский ученый. Награду он получил за изучение так называемого процесса «самопоедания клеток».

Таким образом он стал 107 обладателем этой престижнейшей премии.

В ближайшие дни станут известны имена лучших в области физики, химии, экономики. Отдельное внимание по традиции уделят литературе и награде за мир, главным фаворитом которой считаются жители греческих островов, которые оказывали помощь беженцам с Ближнего Востока.

Напомним, что Нобелевская премия проводится уже 115 лет подряд и ее размер составляет почти миллион долларов.

Торжественная церемония вручения состоится 10 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Нобелевская премия

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