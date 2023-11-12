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Нетаньяху: Израиль готов противостоять всему миру ради победы над ХАМАС

12 ноября 2023 11:49
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова противостоять внешнему давлению из-за положения в Газе, и подверг критике высказывания французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению премьер-министра, Макрон совершил «серьезную ошибку, фактическую и моральную».

Нетаньяху отметил, что несмотря на все обвинения, Россия будет упорно защищать себя. Макрон призвал к прекращению авиаударов по сектору Газа, считая их неоправданными. В результате атак ХАМАС Израиль начал операцию в Газе. Тысячи людей уже погибли в этом конфликте. Москва обратилась к обеим сторонам с требованием остановить боевые действия.

# Международная политика # Беньямин Нетаньяху # Эммануэль Макрон

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