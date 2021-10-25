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Нет интернета, дороги перекрыты, горят покрышки. В Судане неизвестные увезли премьера страны

25 октября 2021 10:22
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Новости Судана. В Судане произошел военный переворот. Люди в форме, но без знаков отличия арестовали четырех министров и увезли в неизвестном направлении премьера страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Нет интернета, дороги перекрыты, горят покрышки. В Судане неизвестные увезли премьера страны-1

Кто это был и чьи приказы они выполняли, неизвестно. Армейское командование никак не комментирует происходящее. На улицы вышли сторонники действующей власти, которые в знак протеста перекрыли улицы и жгут покрышки.  

Нет интернета, дороги перекрыты, горят покрышки. В Судане неизвестные увезли премьера страны-4

В столице страны Хартуме не работают интернет и мобильная связь, закрыт международный аэропорт. Перекрыты все дороги, ведущие в город.  

# Военный переворот в Судане # Фотофакт

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