Нет интернета, дороги перекрыты, горят покрышки. В Судане неизвестные увезли премьера страны

Новости Судана. В Судане произошел военный переворот. Люди в форме, но без знаков отличия арестовали четырех министров и увезли в неизвестном направлении премьера страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто это был и чьи приказы они выполняли, неизвестно. Армейское командование никак не комментирует происходящее. На улицы вышли сторонники действующей власти, которые в знак протеста перекрыли улицы и жгут покрышки.