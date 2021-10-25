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В Китае на орбиту запустили первый спутник-уборщик. Куда он денет космический мусор?

25 октября 2021 09:07
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Новости Китай. Китай запустил на орбиту первый спутник-уборщик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Китае на орбиту запустили первый спутник-уборщик. Куда он денет космический мусор?-1

Пока перед ним не стоит амбициозная задача очищать околоземное пространство от космического мусора, но с помощью китайского спутника ученые надеются сделать первые шаги в этом направлении. Космический пылесос должен найти его и опробовать технологию уборки. Как это будет выглядеть на практике, пока непонятно. Либо звездный металлолом будет доставляться на Землю, что довольно хлопотно, или просто сталкиваться с орбиты, чтобы сгореть в слоях атмосферы. По подсчетам ученых, сейчас вокруг Земли летает более 130 миллионов кусков космического мусора.  

# Космос # Фотофакт

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