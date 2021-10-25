Эстония бьёт суточные рекорды по заражению коронавирусом, больницы не справляются

Новости Эстонии. В парламенте Эстонии заявили, что из-за ситуации с коронавирусом страна находится на грани катастрофы. Правительству необходимо принять срочные меры, вплоть до объявления чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больницы больше не справляются с наплывом больных, ситуация начинает выходить из-под контроля. Депутаты призвали эстонцев как можно меньше выходить из дома и максимально сократить общение друг с другом. И срочно вакцинироваться тем, кто этого еще не сделал.