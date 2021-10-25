В Украине энергоресурсов может не хватить в отопительный сезон. Есть ли выход из ситуации?

Прошедшей ночью, 24 октября, в большинстве регионов страны столбики термометров опустились ниже ноля. И хотя многие города уже отрапортовали о глобальном потеплении, в ряде населенных пунктов тепло появится не раньше середины ноября.

По мнению экспертов, власть тянет с запуском, чтобы не остаться без газа в разгар морозов. Украина провалила подготовку к зимнему периоду. Запасов голубого топлива объективно не хватает – вместо необходимых 28 миллиардов кубов есть только 18. И при нынешних ценах сжигать его слишком дорого. Альтернативой мог бы стать уголь. Но и его запасов катастрофически мало. По этой причине в стране остановили работу десятки теплоэлектростанций.