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В Украине энергоресурсов может не хватить в отопительный сезон. Есть ли выход из ситуации?

25 октября 2021 10:10
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Новости Украины. В Украине из-за высоких цен на энергоресурсы может сорваться отопительный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Украине энергоресурсов может не хватить в отопительный сезон. Есть ли выход из ситуации? -1

Прошедшей ночью, 24 октября, в большинстве регионов страны столбики термометров опустились ниже ноля. И хотя многие города уже отрапортовали о глобальном потеплении, в ряде населенных пунктов тепло появится не раньше середины ноября.  

В Украине энергоресурсов может не хватить в отопительный сезон. Есть ли выход из ситуации? -4

По мнению экспертов, власть тянет с запуском, чтобы не остаться без газа в разгар морозов. Украина провалила подготовку к зимнему периоду. Запасов голубого топлива объективно не хватает – вместо необходимых 28 миллиардов кубов есть только 18. И при нынешних ценах сжигать его слишком дорого. Альтернативой мог бы стать уголь. Но и его запасов катастрофически мало. По этой причине в стране остановили работу десятки теплоэлектростанций.  

В Украине энергоресурсов может не хватить в отопительный сезон. Есть ли выход из ситуации? -7

В сложившейся ситуации эксперты видят один выход – обратиться за помощью к Беларуси и России.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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