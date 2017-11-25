«Несправедливо для человека умирать, держа на руках сына»: египтяне об атаке на суфийскую мечеть

Новости Египта. В Египте растет число жертв самого масштабного теракта в истории страны – атаке на суфийскую мечеть в провинции Северный Синай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Египта. В Египте растет число жертв самого масштабного теракта в истории страны – атаке на суфийскую мечеть в провинции Северный Синай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В скорбном списке уже свыше 300 человек. В стране объявлен трехдневный траур. И сегодня стало известно, что в память о многочисленных жертвах будет возведен мемориал.
Местные жители:
Если один человек умирает – это несправедливо. А здесь столько погибли. Несправедливо то, что все это происходит с египетским народом, несправедливо по отношению к нашим детям, нашим семьям. Несправедливо для человека умирать, держа на руках сына. Где вера тех, кто совершил все это? Где их религия и ислам, которыми они прикрываются?
Мы не хотим каждый день просыпаться от криков. Каждый день мы слышим, как кто-то умирает. Я сыт по горло. Мы же не в джунглях и хотели бы жить в безопасной и спокойной стране. Но где эти спокойствие и безопасность?
Напомню, террористы напали на мечеть во время пятничной молитвы. Сначала устроили взрыв. А после того, как перепуганные люди начали разбегаться, открыли по ним стрельбу из гранатометов и автоматов.
Кроме того, обстреливали машины скорой помощи, на которых вывозили раненых. Уже известно, что 30 боевиков, причастных к этому теракту, уничтожены. Военные ликвидировали их в ходе анти-террористической операции. В частности, нанесли авиаудары по машинам, на которых боевики пытались скрыться. Разнесли также убежища террористов с боеприпасами и оружием.