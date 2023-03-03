Несколько месяцев назад было наоборот. Французы ездят заправляться в Бельгию – так дешевле

Один литр в Бельгии продается на 20 евроцентов дешевле, чем во Франции. Однако еще несколько месяцев назад ситуация была полностью противоположной. Благодаря скидке на бензин десятки машин из Бельгии выстраивались в очереди на французских заправках, чтобы воспользоваться более низкими тарифами. С обеих сторон границы автомобилисты к этому уже привыкли.