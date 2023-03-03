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Несколько месяцев назад было наоборот. Французы ездят заправляться в Бельгию – так дешевле

03 марта 2023 07:51
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Французы ездят заправляться в Бельгию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В соседней стране делать это выгоднее.  

Несколько месяцев назад было наоборот. Французы ездят заправляться в Бельгию – так дешевле-1

Один литр в Бельгии продается на 20 евроцентов дешевле, чем во Франции. Однако еще несколько месяцев назад ситуация была полностью противоположной. Благодаря скидке на бензин десятки машин из Бельгии выстраивались в очереди на французских заправках, чтобы воспользоваться более низкими тарифами. С обеих сторон границы автомобилисты к этому уже привыкли.  

Несколько месяцев назад было наоборот. Французы ездят заправляться в Бельгию – так дешевле-4

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# Цены на бензин # Фотофакт

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