Прямой эфир

Как встретили 2021 год на островах в Тихом океане?

31 декабря 2020 15:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый год шагает по планете. 2021-й уже наступил на территории островных государств в Тихом океане – Кирибати, Самоа, Фиджи и Тонга. Перевернули лист календаря и в Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Как встретили 2021 год на островах в Тихом океане?-1

Десятки жителей собрались на Оклендском мосту и с восторгом отсчитывали секунды до наступления Нового года. А ровно в полночь небо озарил красочный фейерверк.

Как встретили 2021 год на островах в Тихом океане?-4

Вслед за ними бокалы с шампанским подняли жители российского Петропавловск-Камчатского. В числе первых встретили год Быка и австралийцы. Несмотря на некоторые ограничения, связанные с пандемией, праздник удался.

# Новый год # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Хорватии новое землетрясение. Помощь пострадавшей стране предложили 14 государств
31 декабря 2020 14:52

В Хорватии новое землетрясение. Помощь пострадавшей стране предложили 14 государств

В Риге из-за взрыва в жилом доме погиб человек
31 декабря 2020 13:09

В Риге из-за взрыва в жилом доме погиб человек

«Будьте вместе». Экипаж МКС поздравил жителей Земли с наступающим Новым годом
31 декабря 2020 12:47

«Будьте вместе». Экипаж МКС поздравил жителей Земли с наступающим Новым годом