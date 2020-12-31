Как встретили 2021 год на островах в Тихом океане?

Новости Беларуси. Новый год шагает по планете. 2021-й уже наступил на территории островных государств в Тихом океане – Кирибати, Самоа, Фиджи и Тонга. Перевернули лист календаря и в Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый год шагает по планете. 2021-й уже наступил на территории островных государств в Тихом океане – Кирибати, Самоа, Фиджи и Тонга. Перевернули лист календаря и в Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки жителей собрались на Оклендском мосту и с восторгом отсчитывали секунды до наступления Нового года. А ровно в полночь небо озарил красочный фейерверк.
Вслед за ними бокалы с шампанским подняли жители российского Петропавловск-Камчатского. В числе первых встретили год Быка и австралийцы. Несмотря на некоторые ограничения, связанные с пандемией, праздник удался.