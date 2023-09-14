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Над Крымом уничтожены 11 беспилотников ВСУ самолётного типа

14 сентября 2023 06:09
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11 БПЛА ВС Украины ликвидированы средствами противовоздушной обороны РФ над Крымом, информирует российское оборонное ведомство, передает ТАСС. 

Попытка атаки российских объектов со стороны Украины была совершена утром в четверг, 14 сентября. Все беспилотники были обезврежены, о разрушениях на земле и пострадавших не сообщается. 

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе. Из 10 ракет 7 были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны. 

# Международная политика

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