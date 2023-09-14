Над Крымом уничтожены 11 беспилотников ВСУ самолётного типа

11 БПЛА ВС Украины ликвидированы средствами противовоздушной обороны РФ над Крымом, информирует российское оборонное ведомство, передает ТАСС.

Попытка атаки российских объектов со стороны Украины была совершена утром в четверг, 14 сентября. Все беспилотники были обезврежены, о разрушениях на земле и пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе. Из 10 ракет 7 были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны.