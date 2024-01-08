Немецкие фермеры заблокировали трассы тракторами

Немецкие фермеры проводят общенациональную недельную акцию протеста. Они выступают против решения правительства об отмене налоговых льгот и скидок на топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого утра трассы во многих регионах ФРГ, включая столицу, блокированы тракторами. На них прикреплены плакаты с лозунгами «Мы боремся за свое существование!» и «Правительство, продолжай, и мы окажемся банкротами!»

Возмущение фермеров и как следствие волна акций протеста было вызвано решением властей ради сокращения бюджетных расходов отменить субсидии на дизельное топливо и льготные налоги на сельхозтехнику. Немцам рекомендовали запастись продуктами и водой, поскольку из-за перекрытия дорог возникнут серьезные перебои с поставками товаров.