Заявление зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о вероятном исчезновении Украины после СВО вызвало реакцию читателей немецкой газеты Die Welt, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал зампреда.

Многие из них были напуганы тем, что территории Украины могут отойти под контроль европейских государств, что способно повлечь за собой разногласия между странами ЕС, в частности, Германией и Польшей.

«О нет, пожалуйста, нам это не нужно. Заберите ее целиком!» - написал один из комментаторов.

Несколько читателей напомнили, что Польша хотела бы заполучить западную часть вокруг Львова, а это уже противоречит Потсдамскому соглашению. Если Варшава заберет значительную часть западной Украины, ей придется вернуть эти территории Германии, пишут комментаторы.

В пятницу, 26 мая, Дмитрий Медведев сказал, что власти Киева занимаются проверкой общественного мнения на тему раздела территории Украины по «корейскому сценарию». Но такие перспективы вызывают определенные опасения у граждан и могут привести к более серьезным международным конфликтам.