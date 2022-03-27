Немцам предложили пить воду из-под крана, а американцам посоветовали отказаться от мяса. Последствия санкций

Экономика Европы трещит по швам из-за санкций, введенных против Беларуси и России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так, в Германии резко подорожали продукты. Цена на подсолнечное масло выросла вдвое, минеральная вода, кофе и туалетная бумага подорожали на 10 %, молочные продукты – на 5 %. А некоторые продукты и вовсе отсутствуют. Для экономии немцам предложили вместо бутилированной пить воду из-под крана и искать скидки.

Во Франции заговорили о возможном введении продуктовых чеков, чтобы помочь наиболее бедным семьям и среднему классу. Эмманюэль Макрон также заявил, что мир столкнется с продовольственным кризисом и надо к этому готовиться.

В Египте установили фиксированную цену на хлеб. Эти правила рассчитаны на три месяца и предусматривают крупные штрафы за нарушение новой ценовой политики. Такое решение – результат повышения стоимости муки и энергоносителей.