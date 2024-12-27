Неизвестный открыл стрельбу в одном из крупнейших аэропортов США

В результате инцидента четыре человека получили ранения. Среди них женщина, которая в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Прибывшая на место полиция перекрыла вход в терминал, где все и произошло. В результате сотни пассажиров опоздали на свои рейсы, еще несколько сотен вынуждены были ждать отправления самолетов на улице. Сам нападавший вскоре был задержан на парковке, где пытался сесть в машину, чтобы скрыться с места происшествия. Однако на этом инцидент не закончился. Буквально через час полицейским пришлось вновь вступить в схватку с вооруженным пистолетом мужчиной, который ворвался в аэропорт. Как выяснилось, он услышал об инциденте по радио и решил помочь правоохранителям нейтрализовать злоумышленника.