Неизвестное заболевание на борту рейса Дубай–Нью-Йорк: 10 человек помещены в больницу

Новости США. Осмотр пассажиров рейса Дубай–Нью-Йорк выявил 19 заболевших. Специалисты центров по контролю и профилактике заболеваний США провели медицинский осмотр всех пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из 19 10 человек помещены в больницу, остальные отказались от медицинской помощи. Точная природа заболевания пока не установлена. Для выяснения причин у госпитализированных взяты анализы.