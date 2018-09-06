Неизвестное заболевание на борту рейса Дубай–Нью-Йорк: 10 человек помещены в больницу

Новости США. Осмотр пассажиров рейса Дубай–Нью-Йорк выявил 19 заболевших. Специалисты центров по контролю и профилактике заболеваний США провели медицинский осмотр всех пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Осмотр пассажиров рейса Дубай–Нью-Йорк выявил 19 заболевших. Специалисты центров по контролю и профилактике заболеваний США провели медицинский осмотр всех пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из 19 10 человек помещены в больницу, остальные отказались от медицинской помощи. Точная природа заболевания пока не установлена. Для выяснения причин у госпитализированных взяты анализы.
Напоминаем: 5 сентября самолет с сотнями людей, который летел из Дубая, поместили на карантин. Пассажиров массово поразила неизвестная болезнь. У них поднялась температура и начался кашель.