Нефть Brent стоит уже 100 долларов за баррель

Европа продолжает переживать энергетический кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 февраля стоимость газа на открытии биржевых торгов увеличилась на 35 %, превысив 1 450 долларов за 1 000 кубометров.

Цена нефти Brent составила 100 долларов за баррель. Впрочем, ситуация на европейском рынке и раньше складывалась не лучшим образом – мировые запасы сократились до минимумов. Газовые хранилища в странах ЕС заполнены менее чем на 30 %.