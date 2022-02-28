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Нефть Brent стоит уже 100 долларов за баррель

28 февраля 2022 14:35
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Европа продолжает переживать энергетический кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 февраля стоимость газа на открытии биржевых торгов увеличилась на 35 %, превысив 1 450 долларов за 1 000 кубометров.  

Нефть Brent стоит уже 100 долларов за баррель-1

Цена нефти Brent составила 100 долларов за баррель. Впрочем, ситуация на европейском рынке и раньше складывалась не лучшим образом – мировые запасы сократились до минимумов. Газовые хранилища в странах ЕС заполнены менее чем на 30 %.  

# Газ # Фотофакт

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