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Небензя: США по приказу Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии

31 октября 2023 07:43
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Постпред России при ООН на заседании Совета безопасности заявил, что силами США нанесены удары в Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Небензя: США по приказу Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии-1

По словам Василия Небензи, Штаты заявили, что действовали в интересах самообороны, совершая при этом атаку за тысячи километров от своей же территории. Дипломат добавил, что подобные действия – не что иное, как нарушение норм международного права и суверенитета Сирии. Он также подчеркнул, что в условиях палестино-израильского конфликта подобные происшествия могут быть чреваты серьезными последствиями. Спикер отметил, что доказательством вмешательства Вашингтона в дела Сирии является также возобновившиеся арабо-курдские конфликты и протесты.

# Международная политика # Василий Небензя # Фотофакт

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