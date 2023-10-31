Небензя: США по приказу Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии

По словам Василия Небензи, Штаты заявили, что действовали в интересах самообороны, совершая при этом атаку за тысячи километров от своей же территории. Дипломат добавил, что подобные действия – не что иное, как нарушение норм международного права и суверенитета Сирии. Он также подчеркнул, что в условиях палестино-израильского конфликта подобные происшествия могут быть чреваты серьезными последствиями. Спикер отметил, что доказательством вмешательства Вашингтона в дела Сирии является также возобновившиеся арабо-курдские конфликты и протесты.