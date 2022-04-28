«Не по карману бутылка подсолнечного масла». В Германии инфляция побила 40-летний рекорд

Новости Германии. Жители Германии с трудом пытаются пережить стремительный рост цен в стране. Уровень инфляции уже побил 40-летний рекорд, превысив 7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным социологов, две трети населения ФРГ вынуждены экономить на самом необходимом, в том числе и на продуктах. По крайней мере, об этом сообщили 37 % немцев.

Я должен обходиться меньшим бюджетом. У меня нет другого выбора, что делать. Я вышел на пенсию год назад и действительно почувствовал себя нищим. Мне повезло, что у меня есть хорошо зарабатывающая жена, так что выжить худо-бедно получается. Вот как-то так.

Мы экономим на отдельных продуктах, поэтому предпочитаем не есть стейк на выходных, или я понимаю, что мне не по карману бутылка подсолнечного масла за 5 евро, пока можно найти другие продукты. Подешевле.