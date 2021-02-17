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Не более двух детей в семье. Египет объявил о борьбе с перенаселённостью

17 февраля 2021 12:29
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Новости Египта. Одной семье достаточно иметь не больше двух детей. Египет объявил о борьбе с перенаселенностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На данный момент в стране проживают уже свыше 100 миллионов человек, при этом ежегодно на свет появляются около 2 миллионов детей.  

Не более двух детей в семье. Египет объявил о борьбе с перенаселённостью-1

Это, в свою очередь, требует увеличения бюджета Минздрава не менее чем на 3,6 миллиарда долларов. По словам президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, быстрый рост населения опасен, поскольку негативно сказывается на экономике. Правительство уже приступило к разработке программы по противодействию росту населения и предоставлению необходимых для этого услуг египетским семьям.  

# Дети # Абдель Фаттах ас-Сиси # Фотофакт

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