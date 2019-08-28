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Названы три версии обрушения жилого дома во Львовской области

28 августа 2019 14:32
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Новости Украины. Следователи проверяют три версии обрушения дома во Львовской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее специалисты называли причиной ЧП взрыв бытового газа, однако сейчас ее считают маловероятной.

Названы три версии обрушения жилого дома во Львовской области-1

Среди новых возможных версий – перепланировка дома и размыв грунта дождями. Напомним, в результате происшествия погибли два человека. Еще семь находятся в больнице, среди них – четверо детей. Газо-, электро- и водоснабжение в доме полностью отключили. Возбуждено уголовное дело.

Названы три версии обрушения жилого дома во Львовской области-4

Названы три версии обрушения жилого дома во Львовской области-6

Названы три версии обрушения жилого дома во Львовской области-8

Названы три версии обрушения жилого дома во Львовской области-10

Названы три версии обрушения жилого дома во Львовской области-12

# Взрыв # Фотофакт

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