Названы три версии обрушения жилого дома во Львовской области

Новости Украины. Следователи проверяют три версии обрушения дома во Львовской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее специалисты называли причиной ЧП взрыв бытового газа, однако сейчас ее считают маловероятной.
Новости Украины. Следователи проверяют три версии обрушения дома во Львовской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее специалисты называли причиной ЧП взрыв бытового газа, однако сейчас ее считают маловероятной.
Среди новых возможных версий – перепланировка дома и размыв грунта дождями. Напомним, в результате происшествия погибли два человека. Еще семь находятся в больнице, среди них – четверо детей. Газо-, электро- и водоснабжение в доме полностью отключили. Возбуждено уголовное дело.