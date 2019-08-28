Названы три версии обрушения жилого дома во Львовской области

Новости Украины. Следователи проверяют три версии обрушения дома во Львовской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее специалисты называли причиной ЧП взрыв бытового газа, однако сейчас ее считают маловероятной.

Среди новых возможных версий – перепланировка дома и размыв грунта дождями. Напомним, в результате происшествия погибли два человека. Еще семь находятся в больнице, среди них – четверо детей. Газо-, электро- и водоснабжение в доме полностью отключили. Возбуждено уголовное дело.