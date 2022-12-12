Светящиеся насекомые. Сад в Париже украсили гигантскими инсталляциями

Фантастический мир гигантских насекомых. Он доступен гостями Национального музея естествознания в Париже. Световые инсталляции создали совместно с энтомологами (зоологами изучающими насекомых), чтобы добиться наибольшего сходства с настоящими жуками и прочими букашками.

Мы хотели привлечь внимание к миру крошечных существ, который прекрасен, великолепен и очень поэтичен. Это волшебный мир. И он необходим для существования жизни на земле.

На Мальте дайвер прыгнул в аквариум и поздравил обитателей с Рождеством – подробности здесь.

Божьи коровки, пчелы, стрекозы и кузнечики прячутся в траве и цветах. Клумбы Сада растений даже летом не бывают ярче.