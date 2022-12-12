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Светящиеся насекомые. Сад в Париже украсили гигантскими инсталляциями

12 декабря 2022 09:34
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Фантастический мир гигантских насекомых. Он доступен гостями Национального музея естествознания в Париже. Световые инсталляции создали совместно с энтомологами (зоологами изучающими насекомых), чтобы добиться наибольшего сходства с настоящими жуками и прочими букашками.

Светящиеся насекомые. Сад в Париже украсили гигантскими инсталляциями-1

Мы хотели привлечь внимание к миру крошечных существ, который прекрасен, великолепен и очень поэтичен. Это волшебный мир. И он необходим для существования жизни на земле.

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Божьи коровки, пчелы, стрекозы и кузнечики прячутся в траве и цветах. Клумбы Сада растений даже летом не бывают ярче.

Светящиеся насекомые. Сад в Париже украсили гигантскими инсталляциями-4

Это очень красочно и радостно. Здесь и желтый, и оранжевый, и другие великолепные цвета. Мы попали в удивительный мир.

Светящиеся насекомые. Сад в Париже украсили гигантскими инсталляциями-7

Все инсталляции подсвечены светодиодными лампочками. В этом году электричество экономят, поэтому отключают его – в 9:30 вечера. Световое шоу насекомых продлится до середины января.

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