Светящиеся насекомые. Сад в Париже украсили гигантскими инсталляциями
Фантастический мир гигантских насекомых. Он доступен гостями Национального музея естествознания в Париже. Световые инсталляции создали совместно с энтомологами (зоологами изучающими насекомых), чтобы добиться наибольшего сходства с настоящими жуками и прочими букашками.
Мы хотели привлечь внимание к миру крошечных существ, который прекрасен, великолепен и очень поэтичен. Это волшебный мир. И он необходим для существования жизни на земле.
На Мальте дайвер прыгнул в аквариум и поздравил обитателей с Рождеством – подробности здесь.
Божьи коровки, пчелы, стрекозы и кузнечики прячутся в траве и цветах. Клумбы Сада растений даже летом не бывают ярче.
Это очень красочно и радостно. Здесь и желтый, и оранжевый, и другие великолепные цвета. Мы попали в удивительный мир.
Все инсталляции подсвечены светодиодными лампочками. В этом году электричество экономят, поэтому отключают его – в 9:30 вечера. Световое шоу насекомых продлится до середины января.
*На правах рекламы.
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