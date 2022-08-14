Наводнения в Йемене: более 90 человек погибли, разрушены исторические здания

Новости Йемена. Более 90 человек погибли в результате проливных дождей и наводнений в Йемене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ливни размыли дороги и превратили их в реки, нарушено движение транспорта.

Людям советуют оставаться дома, однако к просьбе прислушиваются не все. И это несмотря на количество погибших. Впрочем, от стихии пострадали не только люди. Сразу 10 исторических зданий лишилась столица Йемена Сана. Сооружения обрушились в Старом городе, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.