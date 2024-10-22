Наводнения в Бангладеш оставили страну без риса

380 миллионов убытков: наводнения в Бангладеш загоняют страну в финансовую яму. Удар стихии привел к существенной потере урожая риса. Уничтожено порядка миллиона тонн этих злаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бангладеш – один из крупнейших производителей риса в мире. Обычно страна выращивает около 40 миллионов тонн в год. Этого хватает, чтобы прокормить население и отправить на экспорт. Однако стихийные бедствия нарушили производство.

Наводнения, вызванные сильными дождями, обрушились на страну двумя крупными волнами в августе и октябре, унеся по меньшей мере 75 жизней, последствия непогоды затронули миллионы людей.