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НАТО готовится привести ядерное оружие в состояние боеготовности

17 июня 2024 08:20
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В то время как наши страны ищут пути мирного сотрудничества, Запад нагнетает обстановку в регионе. Участники НАТО продолжают готовиться к войне. Об этом свидетельствует заявление генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что страны НАТО приведут свое ядерное оружие в состояние полной боеготовности. Об этом он сообщил в интервью крупному британскому изданию.

НАТО готовится привести ядерное оружие в состояние боеготовности-1

По его словам, сейчас идут активные консультации по этому вопросу. Основная цель этого решения – «послать прямой сигнал своим врагам», России и Китаю. По понятным причинам Столтенберг не сообщил, сколько точно боеголовок заступят на боевое дежурство. Их количество будет определено в ближайшее время. При этом он отметил, что США уже модернизируют свои ядерные боеголовки, которые имеются у них в Европе, а союзники по НАТО переделывают самолеты, чтобы они могли нести атомное оружие. Это уже сделали Нидерланды.

# НАТО # Йенс Столтенберг

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