НАТО активно использует террористов для достижения своих целей – Патрушев

Североатлантический альянс не прочь воспользоваться террористическими формированиями для реализации своих целей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

«Альянс не гнушается использовать в своих интересах террористические организации», – сказал Патрушев.

Он также отметил, что Альянс служит для Вашингтона инструментом в ведении «гибридных войн», когда его участники применяют экономические санкции, блокируют финансы, проводят разведку, осуществляют психологические операции и ведут кибератаки, а также принимают участие в дестабилизации обстановки в правительствах стран, не разделяющих политику англосаксов.