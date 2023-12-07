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Нашествие клопов, бездомные в палатках, протесты фермеров. Готова ли Франция к Олимпиаде?

07 декабря 2023 20:26
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Нашествие клопов, бездомные в палатках, протесты фермеров – Франция готовится к Олимпиаде. Жителей попросили взять отпуск или сидеть дома во время проведения масштабного спортивного события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашествие клопов, бездомные в палатках, протесты фермеров. Готова ли Франция к Олимпиаде?-1

Поводом для подобного призыва со стороны властей стали проблемы в транспортном секторе страны. Система Парижа не соответствует высоким требованиям с учетом будущего потока туристов. Мэр столицы заявил, что новые ветки метро не успеют построить. Транспортная инфраструктура города уже находится под серьезной нагрузкой, а до Олимпиады остается менее года.

# Олимпиада 2024 # Новости Франции # Фотофакт

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