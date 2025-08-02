Бундестаг в поисках преподавателей йоги и пилатеса. Неожиданное объявление появилось в немецких СМИ. Правительство надеется, что такие занятия помогут сотрудникам снять стресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В планах проводить их на постоянной основе, начиная с февраля 2026 по январь 2030 года. Правда, на это время у Минфина ФРГ запланирована бюджетная дыра размером в 170 миллиардов евро. Но депутатов это не смущает. Они придумали, где брать деньги на йогу. Предполагается, что оплачивать ее будут налогоплательщики.

Все это происходит на фоне грандиозного падения промпроизводства и в целом экономики, растущих долгов и полного хаоса в социальной сфере. Но вместо того, чтобы искать решения целого вороха проблем, правительство намерено релаксировать. Кто будет снимать стресс простых граждан от таких решений – вопрос открытый.