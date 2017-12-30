«Напряжение очень сильное в Иерусалиме»: что сейчас происходит на Святой земле. Рассказывают местные жители

После того, как президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе в этот город американского посольства, атмосфера на земле обетованной весьма накалилась. И в целом на международной арене произошли эмоциональные всплески. Заявление США воспринято, как антиарабское. «Гвоздь преткновения» – Палестина. Обретет ли она собственное государство? В очередной раз задаются таким вопросом... Между тем, в Израиль прибывает большое количество туристов, в предновогодние дни меры безопасности особые.

Дмитрий Боярович, специальный корреспондент:

Святая и обетованная. У этой земли – многовековая история. А вот Новый год третьего тысячелетия она встречает в шаткой ситуации.

Борис Болунц, житель Иерусалима:

Напряжение очень сильное в Иерусалиме. Потому что из-за веры. Все веры собраны там. Бывают теракты. Рядом был, слышал. Очень много бывало.

Раннее утро. Трасса Аялон. В город трех религий едем вместе с Борисом Болунцем. В Иерусалиме водитель такси живет 30 лет. Все это время (но особенно теперь) самое святое место на планете – одно из опаснейших.

Дмитрий Боярович:

Вот одну камера вижу. Вот вторую. Насколько нужны такие меры безопасности?

Михаил Зингерман, пресс-секретарь полиции Израиля:

Вы знаете, это требование времени. Здесь – в отделении полиции Давид Старого города – находится видеоцентр. Сюда стекается вся видеоинформация с почти 300 видеокамер, которые здесь разбросаны по всему периметру. На крестном пути Христа к Голгофе сейчас – рынок, улицы которого – идеальное место для терактов. Поэтому меры безопасности здесь на максимальном уровне – только вдумайтесь – постоянно!

Михаил Зингерман:

Схождение благодатного огня. Огромное количество здесь паломников, безопасность которых нужно обеспечивать. Возле Стены Плача на еврейские праздники находятся сотни тысяч людей.

Дмитрий Боярович:

Вот та самая Стена Плача. Здесь не так много людей, как обычно показывают по телевизору на какие-то иудейские праздники. На входе стоит стеклянный лоток с кипами. То есть обязательно нужно надеть на голову, даже если я православный.

Особо здесь радовались визиту другого человека. Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, посетившим иудейскую святыню. А спустя полгода подписал «Иерусалимскую декларацию».

Зеев Ханин, политолог (Израиль):

Дональд Трамп своей декларацией восстановил статус-кво, который на протяжении последних лет менялся не в пользу Израиля. Статус кво – это ситуация, которая существовала между Шестидневной войной 1967-го года до 1980 года, когда Кнессет принял закон об объединенном Иерусалиме в качестве основного конституционного закона государства Израиль.

Впрочем, после скандального решения Трампа регион задохнулся от протестов. Волнения прошли в Хевроне, Вифлееме и Иерусалиме. Против декларации выступила и Генассамблея ООН. За резолюцию о непризнании проголосовали 128 стран.

Архимандрит Александр Елисов, начальник русской духовной миссии в Иерусалиме:

Здесь должна быть, прежде всего, общая позиция Израиля и Палестины по статусу этого города. Они должны найти консенсус, который позволит охранять его, этот особый статус Иерусалима. Нельзя допускать в отношении этого святого града неосторожные сиюминутные политические решения. Но о политике хватит. На носу – праздник. За день до Нового года нас приглашает в гости семья Манелис. Любовь и Роман (согласитесь – имена неразлучные) живут в небольшом городке Ашдод.

Любовь Манелис, жительница Ашдода:

Это семейный праздник, когда мы собираемся всей семьей. Наши дети, которые родились здесь, получают это настроение, радость. Они жду этого каждый год. Люба и Рома – иудеи. Их Новый год – это Рош Ха-Шана. И он – в сентябре, а точнее, в новолуние тишрея. Впрочем, это не мешает семье праздновать обе даты. Любовь Манелис:

Очень важно, чтобы следующий год был сладкий. Поэтому едят яблоки в меду, гранаты – всё, что сладко. Много сладостей, чтобы следующий год был сладкий. И хотя сейчас будет Новый год нееврейский, некоторые блюда вставляем – гефилте фиш, фаршмак. Белорусские блюда, раз уж мы заговорили о еде, в Израиле знают. Как и белорусские продукты. В этом магазине в Ришон-Ле-Цион и хлеб, и пряники, и мороженое, и конфеты – наши.

Дмитрий Боярович:

Я вижу наше сгущенное молоко. На иврите. Адаптированная под рынок, да?

Михаил Гольштейн, начальник продаж компании-импортера продовольственных товаров (Израиль):

Естественно, чтобы люди, которые не владеют русским языком... Потому что многие дети, которые родились здесь, русского языка не знают. Но сгущенку знают все. Продукт, который нужен, который люди хотят покупать. Израиль – страна с лучшим уровнем жизни на Ближнем Востоке. Но лишь сами евреи знают цену этого достижения. Налоги здесь – это почти 40 % от зарплаты. А квартира в центре Иерусалима – пусть и трехкомнатная – потянет на миллион долларов.

Дмитрий Боярович:

А какая у вас средняя зарплата здесь? Борис Болунц:

Это где-то 3000 долларов. Дмитрий Боярович:

Для Беларуси это очень много. Но я же знаю, что цены у вас ого-го. Борис Болунц:

Да, здесь всё очень дорого. На эти 3000, если один в семье работает, то это бедность. Никуда не пойдешь, ничего не сделаешь особенно. Потому что даже квартиру если снимать – в среднем, это 1000 долларов в месяц.

Кстати, о квартирах. Каждый израильский дом – крепость. С обязательным мамадом. По-нашему – бомбоубежищем. Ракеты из Сектора газа все чаще стали долетать до Ашкелона, Ашдода и даже Тель-Авива.

Дмитрий Боярович:

Небо над Израилем не такое безоблачное, как может показаться на первый взгляд. Страх перед ракетными обстрелами настолько сильно вошел в жизнь израильтян, что здесь даже разработали специальное приложение для смартфона. Оно называется «Цева адом». Перед возможным ударом телефон издает звук. И здесь же есть функция – рассказать друзьям о том, что хозяин смартфона находится в бомбоубежище в безопасности. Любовь Манелис:

Всегда какой-то страх есть. Боязнь, особенно за детей. Но к этому привыкаешь. Дети в 2 года знают, что когда сирена, нужно убегать. И даже не пугаются.

А это уже – звук гораздо приятней. Знаменитую песню знаменитых «Верасов» здесь любят. А еще – стихи Янки Купалы. Строчки нашего классика каждый год читают, собираясь вместе, белорусы, живущие на Святой земле.

Михаил Альшанский, председатель всеизраильского объединения выходцев из Беларуси:

В Израиле знают белорусов. Из Беларуси вышли несколько президентов Израиля. Из Беларуси иврит пошел., Иуда Бене Леза. В Беларуси партизанский отряд Зорина. Это люди, выходцы из Беларуси, которыми мы гордимся. И будем гордиться. Только гордиться тем, что сейчас происходит в Израиле, белорусы – миролюбивая нация – не в силах. Арабо-израильский конфликт накануне 2018 только усиливается. Третья интифада, массовые беспорядки – неужели с этим страна войдет в Новый год?

Дмитрий Боярович:

На ваш взгляд какой-то выход из этого есть? Борис Болунц:

Если отдадут Восточный Иерусалим Палестине, я думаю, что да. Но не видно, что это случится когда-нибудь. Хамас – это самая большая проблема. Они не согласны даже на это. Они хотят всё обратно. А это никогда не случится.