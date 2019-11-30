Напавший на прохожих в Лондоне мужчина отсидел 6 лет за терроризм

Новости Великобритании. Новые подробности нападения на лондонском мосту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что ранее убийца отбывал срок в тюрьме за преступление, связанное с терроризмом.

Следователи выяснили, что 28-летний злоумышленник провел в заключении 6 лет и вышел на свободу в 2018 году. Сейчас полиция обыскивает его квартиру.

Напомним, накануне в центре Лондона мужчина напал с ножом на прохожих. В результате атаки погибли два человека. Прибывшие на место полицейские пытались арестовать злоумышленника, однако он оказал сопротивление. В результате, офицеры открыли по нему огонь на поражение.

Мотивы нападавшего пока не выяснены, однако полиция рассматривает произошедшее как теракт.