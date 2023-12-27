Налоговая РФ начала проверку в отношении блогера Ивлеевой

ФНС России начала налоговую проверку блогера Анастасии Ивлеевой после скандальной вечеринки в клубе, где гости были почти без одежды. Об этом пишет ТАСС.

Это вызвало общественное возмущение. Екатерина Мизулина из «Лиги безопасного интернета» сообщила, что проверка может привести к уголовному делу.

Ранее Ивлеева извинилась в видеообращении и обещала передать вырученные от продажи билетов деньги в благотворительность. Лефортовский суд признал, что вечеринка была направлена на пропаганду нетрадиционных отношений.

Вечеринка прошла 21 декабря. Гостям предлагалось прийти почти без одежды. Среди гостей были Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Участник вечеринки, рэпер Vacio, был арестован на 15 дней и оштрафован на 200 тысяч российских рублей за хулиганство и пропаганду нетрадиционных отношений.