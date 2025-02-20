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Начало конца – Трамп продолжает топить Зеленского

20 февраля 2025 16:49
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Новый глава Белого дома в свойственной ему манере буквально катком прошелся и по украинской политике, и по персоне главы киевского режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидно, что триггером, или красной тряпкой, для Вашингтона стал вполне успешный старт переговорного марафона в Эр-Рияде и заявление Зеленского его не признавать. «Он хочет продолжать конфликт с Россией ради собственной выгоды», – обвиняет Зеленского Трамп и пишет в соцсетях вот это.

Начало конца – Трамп продолжает топить Зеленского-2

«Он отказывается проводить выборы, его поддержка в украинских опросах крайне низка, и единственное, что он действительно умел делать, – так это играть на слабостях Байдена». В общем, диктатор без выборов. И Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны, резюмирует американский президент. 

А еще Трамп припомнил Киеву все крупные долги, намекая, что час расплаты уже близок. «Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов, чтобы участвовать в войне, которую он не смог бы выиграть», – подчеркивает американский лидер и, продолжая калькуляцию, заявляет, что «Вашингтон выделил на нужды Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, но ничего не получил взамен». 

Начало конца – Трамп продолжает топить Зеленского-4

Столь нелицеприятную для Киева риторику Вашингтона тут же подхватила мировая пресса. «Нападки Трампа на Зеленского сигнализируют о новом мировом порядке, который начинает обретать формы», – пишет Wall Street Journal. 

При этом Трамп переписывает историю войны в Украине, обвинив не Путина, а Зеленского, конкретизирует New York Times. Для Киева и тех, кто активно подбрасывает дровишки в украинский костер, это может означать только одно – начало конца.  

Любопытно, как, впрочем, и предсказуемо, то, что Киев включил обиженного ребенка. Администрация Зеленского тут же поспешила на территории Украины блокировать социальную сеть Трампа. Ну что ж, такая она, «свобода слова» по-украински.

# Международная политика

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