Начало конца – Трамп продолжает топить Зеленского
Новый глава Белого дома в свойственной ему манере буквально катком прошелся и по украинской политике, и по персоне главы киевского режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очевидно, что триггером, или красной тряпкой, для Вашингтона стал вполне успешный старт переговорного марафона в Эр-Рияде и заявление Зеленского его не признавать. «Он хочет продолжать конфликт с Россией ради собственной выгоды», – обвиняет Зеленского Трамп и пишет в соцсетях вот это.
«Он отказывается проводить выборы, его поддержка в украинских опросах крайне низка, и единственное, что он действительно умел делать, – так это играть на слабостях Байдена». В общем, диктатор без выборов. И Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны, резюмирует американский президент.
А еще Трамп припомнил Киеву все крупные долги, намекая, что час расплаты уже близок. «Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов, чтобы участвовать в войне, которую он не смог бы выиграть», – подчеркивает американский лидер и, продолжая калькуляцию, заявляет, что «Вашингтон выделил на нужды Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, но ничего не получил взамен».
Столь нелицеприятную для Киева риторику Вашингтона тут же подхватила мировая пресса. «Нападки Трампа на Зеленского сигнализируют о новом мировом порядке, который начинает обретать формы», – пишет Wall Street Journal.
При этом Трамп переписывает историю войны в Украине, обвинив не Путина, а Зеленского, конкретизирует New York Times. Для Киева и тех, кто активно подбрасывает дровишки в украинский костер, это может означать только одно – начало конца.
Любопытно, как, впрочем, и предсказуемо, то, что Киев включил обиженного ребенка. Администрация Зеленского тут же поспешила на территории Украины блокировать социальную сеть Трампа. Ну что ж, такая она, «свобода слова» по-украински.