Начальник Генштаба Герасимов наградил освобождавших Авдеевку бойцов

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды военным, которые отличились при освобождении Авдеевки, пишет РИА Новости.

В Министерстве обороны Российской Федерации информировали, что Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки войск «Центр» вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим, отличившимся при боях за город Авдеевка. Также генерал армии выразил бойцам слова благодарности за проявленную доблесть в бою.

