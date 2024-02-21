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Начальник Генштаба Герасимов наградил освобождавших Авдеевку бойцов

21 февраля 2024 07:13
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды военным, которые отличились при освобождении Авдеевки, пишет РИА Новости.

В Министерстве обороны Российской Федерации информировали, что Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки войск «Центр» вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим, отличившимся при боях за город Авдеевка. Также генерал армии выразил бойцам слова благодарности за проявленную доблесть в бою.
 

# Международная политика

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