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На Западном берегу Иордана в столкновениях с полицией пострадали более 100 человек. 10 палестинцев застрелены

15 мая 2021 12:47
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Израиль и Палестина продолжают обстрел территорий друг друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Растет число жертв и раненых. Обстановка в регионе крайне напряженная.

На Западном берегу Иордана в столкновениях с полицией пострадали более 100 человек. 10 палестинцев застрелены-1

С момента обострения конфликта в сторону еврейского государства выпущено более 2 тысяч ракет, свыше 200 из них за ночь с 14 на 15 мая. Сектор Газа нанес удар по двум городам Израиля.

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На Западном берегу Иордана в столкновениях с полицией пострадали более 100 человек. 10 палестинцев застрелены-4

В Ашдоде ракета попала в топливный резервуар, прогремел взрыв, вспыхнул сильнейший пожар. Атака стала ответом на обстрел Израиля лагеря беженцев в городе Газа. Жертвами атаки стали восемь человек, в том числе дети, еще десятки пострадали.

На Западном берегу Иордана в столкновениях с полицией пострадали более 100 человек. 10 палестинцев застрелены-7

Обстрелы в регионе не прекращаются с 10 мая. Разрушены школы и другая инфраструктура, десятки жилых зданий, люди в спешке покидают свои дома.

На Западном берегу Иордана в столкновениях с полицией пострадали более 100 человек. 10 палестинцев застрелены-10

По данным ЮНИСЕФ, с двух сторон погибли уже 36 детей.

Для переговоров о прекращении огня в Израиль прибыл посланник США. Помимо внешней угрозы, еврейское государство переживает рост насилия внутри страны.

На Западном берегу Иордана в столкновениях с полицией пострадали более 100 человек. 10 палестинцев застрелены-13

В городах беспорядки и погромы. В стычки вступают арабы и евреи. На Западном берегу Иордана в результате столкновений с полицией пострадали более 100 человек. 10 палестинцев застрелены.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Хади Амр # Фотофакт

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