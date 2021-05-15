На Западном берегу Иордана в столкновениях с полицией пострадали более 100 человек. 10 палестинцев застрелены

Израиль и Палестина продолжают обстрел территорий друг друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Растет число жертв и раненых. Обстановка в регионе крайне напряженная.

С момента обострения конфликта в сторону еврейского государства выпущено более 2 тысяч ракет, свыше 200 из них за ночь с 14 на 15 мая. Сектор Газа нанес удар по двум городам Израиля. МИД Беларуси призывает к скорейшей деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского противостояния

В Ашдоде ракета попала в топливный резервуар, прогремел взрыв, вспыхнул сильнейший пожар. Атака стала ответом на обстрел Израиля лагеря беженцев в городе Газа. Жертвами атаки стали восемь человек, в том числе дети, еще десятки пострадали.

Обстрелы в регионе не прекращаются с 10 мая. Разрушены школы и другая инфраструктура, десятки жилых зданий, люди в спешке покидают свои дома.

По данным ЮНИСЕФ, с двух сторон погибли уже 36 детей. Для переговоров о прекращении огня в Израиль прибыл посланник США. Помимо внешней угрозы, еврейское государство переживает рост насилия внутри страны.