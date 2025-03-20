На южные регионы США обрушились пыльные бури

Пыльные бури обрушились сразу на несколько южных регионов США. Во власти стихии – Техас, Нью-Мексико и Канзас. Скорость ветра в некоторых районах достигала 113 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По меньшей мере 54 человека пострадали в результате массовой автомобильной аварии на федеральной магистрали. Кроме этого, из-за нулевой видимости в штате Нью-Мексико столкнулись по меньшей мере пять грузовиков. В результате на дороге образовались заторы. В регион направлены дополнительные силы полиции. Местных жителей призвали не покидать дома без острой необходимости.