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На южные регионы США обрушились пыльные бури

20 марта 2025 06:03
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Пыльные бури обрушились сразу на несколько южных регионов США. Во власти стихии – Техас, Нью-Мексико и Канзас. Скорость ветра в некоторых районах достигала 113 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На южные регионы США обрушились пыльные бури-2

По меньшей мере 54 человека пострадали в результате массовой автомобильной аварии на федеральной магистрали. Кроме этого, из-за нулевой видимости в штате Нью-Мексико столкнулись по меньшей мере пять грузовиков. В результате на дороге образовались заторы. В регион направлены дополнительные силы полиции. Местных жителей призвали не покидать дома без острой необходимости.

# США # Новости США

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